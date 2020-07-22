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أخبار البلد

وزير السياحة: سانت كاترين موقع تراث عالمي له مكانة وقدسية في قلوب شعوب العالم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الدكتور خالد العناني , وزير السياحة والآثار , عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صوراً من زيارته لدير سانت كاترين . 

وعلق على الصور " يوم رائع في سانت كاترين الفريدة التي تتعانق فيها الديانات. موقع تراث عالمي له مكانة وقدسية خاصة في قلوب شعوب العالم.. ان شاء الله ستشهد الفترة القادمة الاهتمام الذي تستحقه هذه البقعة الساحرة لتجذب الزائرين من كل دول العالم.

وسبق أن زار العناني ايضا شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة، للوقوف على مدى تطبيق ضوابط وزارة الطيران وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدً أنه "تم اعتماد برامج تحفيز غير مسبوقة وتم إعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطني العالم حتى 31 أكتوبر".

وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تفقدنا منتجع كليوباترا وأنا مطمئن لأن كل الأماكن التي زرتها هي أكثر أمنًا وبها ظروف صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا" .

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وأكمل خالد العناني: "لدينا أكثر من 1200 فندق في مصر وما حصل على تراخيص العمل حوالي 30 % بحوالي 350 فندقًا 20 % منها في شرم الشيخ  بـ 69 فندقًا".


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