أخبار الرياضة .. رحيل رمضان صبحي قبل نهائي إفريقيا.. وإصابة عمرو جمال بـ كورونا
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:52 ص
نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إصابة مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا.
تستمر أزمة رمضان صبحي
، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجديد إعارته للأهلي أو شرائه بشكل نهائي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.
أعلن عمرو جمال، مهاجم نادي طلائع الجيش والمعار من صفوف النادي الأهلي، إصابته رسميًا بفيروس كورونا المستجد.
- أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد.