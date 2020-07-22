لـ التوكيلات والإقرارات .. أشرف رزق: وزارة العدل أتاحت خدمات جديدة أون لاين

قال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إن وزارة العدل فى الفترة الماضية كانت عازمة على توفير حزمة من الخدمات هدفها الأساسي التخفيف على المواطنين.





وأضاف مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن وزارة العدل أتاحت خدمات جديدة خاصة بالتوكيلات والإقرارات من خلال الإنترنت.





وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إلى أن الوزارة أطلقت خدمات التوثيق إلكترونيًا عبر بوابة مصر الحكومية.





وأوضح أن الوزارة أتاحت الاستعلام الإلكتروني عن مُعاملات البيع والشراء عبر بوابة مصر الحكومية أيضًا.





ولفت إلى أن الوزارة أتاحت فرصة معرفة ما إذا كان التوكيل الذي يحمله المواطن ساريًا أم لا، وكشف عن أن تلك الخدمات تم توفيرها فى بعض الأماكن بداية من يوم 19-7.