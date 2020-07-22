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توك شو

صفر إصابات بكورونا.. محافظ البحر الأحمر يشيد بالتزام المواطنين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:53 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال  اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تشهد صفر إصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن هذا يعود لوعى المواطنين فى المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن المواطنين كانوا ملتزمين بالتعليمات، من أجل الوصول لـ صفر إصابات بـ فيروس كورونا وعودة الحياة والسياحة.

وأوضح أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، هو من جعل المحافظة تصل لهذا الرقم الجميل.

ولفت إلى أنه منذ توليه المحافظة؛ وهو يسعى لتطوير كل شئ بها، وعمل شواطئ جاذبة فى الغردقة.

وأشار إلى أنه يسعى لوجود شواطئ فى الغردقة تنافس الشواطئ الأوروبية، مؤكدًا "أسعى لتحويل الغردقة بشكل كامل إلى المستوى العالمي".

وواصل تصريحاته: "الغردقة كانت تعانى من مشكلات الصرف الصحى، ومشكلات في توزيع المياه، وخلال الفترة الأخيرة تم عمل محطة تحلية توزع 80 ألف متر مكعب يوميا".

وأكد أن الجميع فى المحافظة يعملون من أجل المواطن، لتوفير المياه النقية وتوفير شبكات صرف صحي، وبالفعل تم توفير ذلك للمواطنين".
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