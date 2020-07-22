شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور

يتحوّل لون البحر إلى الأحمر في نفس اليوم من كل عام منذ 1000 عام، في ممارسة شنيعة اعتاد الصيادون ممارستها على الدلافين والحيتان شمال الأطلسي بين النرويج وأيسلندا.





انتشرت الصور المرعبة للبحر وهو يتحول إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء حيث تم ذبح ما يقرب من 300 حوت ودولفين في سباق سنوي "بربري'' بجزر فارو.





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يتم ذبح حوالي 800 من الحيتان والدلافين طويلة الزعانف كل صيف كجزء من مهرجان Grindadrap، والذي يعتقد أنه بدأ الاحتفال به منذ 1000 عام حتى الآن في أرخبيل شمال الأطلسي الواقع بين النرويج وأيسلندا.





تظهر الصور المريبة التي تم التقاطها هذا الأسبوع الصيادين يجوبون حول الحيوانات البحرية بالقوارب، بأن يسوقوهم للدخول إلى الخليج وقتلهم.





ثم يتم توزيع اللحم بين الصيادين ليتمكنوا من بيعه، والأغرب أن الحكومة تدافع عن هذه الممارسة من خلال المطالبة بإدخال لحوم الحيتان "كجزء مهم من النظام الغذائي الوطني".









وزعمت منظمة Sea Shepherd البحرية غير الهادفة للربح أن إجمالي 252 حوتًا طيارًا و35 دولفيناً لقوا مصرعهم هذا الأسبوع وحده في هفالبا.





وصرح متحدث باسم المنظمة وفقًا لصحيفة مترو: "هذا هو أول سباق Grindadrap مُنظم لعام 2020، حيث يتم توزيع اللحم أولًا على ما يقرب من 70 مشاركًا في الصيد من القوارب، بعد ذلك يتم نقل الباقي إلى القرى، ومن ثم يحق لجميع المُتلقين بيع حصتهم من اللحوم إذا رغبوا في ذلك.