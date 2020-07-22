تختلف عن الموجودة بالـ فيفا.. محمود الشامي: لائحة اتحاد الكرة هي الوحيدة المخالفة للوائح الأندية

أكد محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللائحة المعمول بها حاليا في اتحاد الكرة المصري تختلف عن اللائحة الموجودة لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".





وأضاف محمود الشامي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه يتم العمل الآن باللائحة الاسترشاد أعلن تطبيق التوظيف LinkedIn لينكد إن، والمملوك لشركة مايكروسوفت، أنه سيقوم بالتخلى عن 6 % من قوة العمالة لديه بسبب الأزمة المالية الموجودة حاليا والناتجة عن فيروس كورونا .

ية التي تم تفويض اللجنة الأولمبية بوضعها .





وتابع محمود الشامي:" الاتحاد عقد ثلاث جمعيات عمومية غير عادية وكان المطلوب منها كتابة الروابط وعمل التراخيص ، وأما الجمعية الثالثة فكانت لمناقشة بند الـ 8 سنوات ونائب رئيس الاتحاد.





واكمل:" لائحة الاتحاد هي الوحيدة المخالفة للوائح الأندية واتحاد الكرة اعتمد لائحة 2019 بعد ما عقد جمعية عمومية ولكن لم يرسلها للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".





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