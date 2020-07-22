AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تختلف عن الموجودة بالـ فيفا.. محمود الشامي: لائحة اتحاد الكرة هي الوحيدة المخالفة للوائح الأندية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:27 ص
محمود الشامي
محمود الشامي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللائحة المعمول بها حاليا في اتحاد الكرة المصري  تختلف عن اللائحة الموجودة لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

وأضاف محمود الشامي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه يتم العمل الآن باللائحة الاسترشاد أعلن تطبيق التوظيف LinkedIn  لينكد إن، والمملوك لشركة مايكروسوفت، أنه سيقوم بالتخلى عن 6 % من قوة العمالة لديه بسبب الأزمة المالية الموجودة حاليا والناتجة عن فيروس كورونا
ية التي تم تفويض اللجنة الأولمبية بوضعها .

وتابع محمود الشامي:" الاتحاد عقد ثلاث جمعيات عمومية غير عادية وكان المطلوب منها كتابة الروابط وعمل التراخيص ، وأما الجمعية الثالثة فكانت لمناقشة بند الـ 8 سنوات ونائب رئيس الاتحاد.

واكمل:" لائحة الاتحاد هي الوحيدة المخالفة للوائح الأندية واتحاد الكرة اعتمد لائحة 2019 بعد ما عقد جمعية عمومية ولكن لم يرسلها للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

اقرأ أيضًا:

واوصل:" تأجيل أمم إفريقيا منحنا الفرضة  لالتقاط الأنفاس ، وكان يجب وضع الجدول وإعلانه بشكل أسرع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس اللجنة الأولمبية: انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام وفقا للقانون.. فيديو

بعد التعديل.. فيفا يرسل لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة

في خطاب رسمي .. فيفا يلزم اتحاد الكرة بموعد عمومية اللائحة الجديدة

صادق: خطاب من الفيفا يُلزم اتحاد الجبلاية بالانتهاء من لائحة النظام الأساسي.. فيديو

الجبلاية فى ورطة .. فيفا يتمسك بالعمومية واللجنة الخماسية تماطل والأولمبية تهدد بالبطلان

يبقى الوضع على ما هو عليه.. مصدر يكشف تفاصيل حسم الفيفا موعد انعقاد عمومية الجبلاية

ترشيحاتنا

فلا نامت أعين الجبناء.. نبيل الحلفاوي يدعم الجيش بعد إحباط هجوم بئر العبد الإرهابي

نادي الإنتاج الحربي يعقد اجتماعًا بعد إصابة 18 فردا في الفريق بفيروس كورونا

اللواء نصر سالم: جاهزية القوات المسلحة أحبطت عنصر المفاجأة للإرهابيين في بئر العبد.. فيديو

حقيقة ضم بيراميدز لـ رمضان صبحي وأحمد الشيخ

في ذكرى ميلادها.. تعرف على اسم وعمر "هياتم"

السعودية تنفي تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور

انتشار كورونا بين الشباب.. إغلاق الشواطئ والحانات الإسبانية بعد ارتفاع الإصابات

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة