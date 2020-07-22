حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/22 /2020 اكتشف ما يخبئ لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة و توقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل من21/3 إلى 20/4







الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: القمر في منزل الحب ويمدك ذلك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرا وجذابا.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات ملحوظة.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بوقتك مع من تحب ومع عائلتك.

مهنيا واجتماعيا: قد تفرض عليك الظروف لقاءات جديدة وعليك أن تحمي نفسك وتلزم الكتمان.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: اليوم يدعمك القمر ويعدك ذلك بالسهولة واليسر على كل الأصعدة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين ممن تحب لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخرين.



السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن توجه تركيزك اليوم نحو تنظيم أفكارك ومراجعة خطواتك وحساباتك وميزانيتك ومصروفاتك.

عاطفيا واجتماعيا: قد تجد اليوم حلولا ناجعة وقد تسلك سبلا جديدة ومبتكرة إذا حافظت على اللباقة.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: القمر في برجك يمنحانك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير فيمن حولك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر.. ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على التأثير في الطرف الآخر ويمكنك تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

مهنيا: يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: قد تبدي استعدادا للحوار وتقترب من الآخر لتختبر وتعرف أكثر.

مهنيا واجتماعيا: الشمس والقمر في مربع برجك واليوم عليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وأن تبتعد عن الأضواء.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على القيام بخيارات جيدة وتبدو يقظ الذهن ملهما.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمكنك أن تؤثر في الجنس الآخر وتميل أيضا نحو اكتساب معارف جديدة وقد تحصل على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحترم حق الآخر إذا أردت أن يحالفك الحظ.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يجعلك اليوم تهتم بتنمية ما تملك ويدفعك للبحث في كيفية تحقيق ذلك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أنك حساس وانفعالي وعليك اليوم أن تتحكم في ذلك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل في قراراتك ووعودك واحترس من الغش ومن ضياع حقوقك.