قائد الرجاء المغربي السابق: لا نخشى الزمالك.. وكارتيرون مميز للغاية

أكد محمد أولحاج، لاعب الرجاء المغربي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مدرب مخضرم ويمتلك إمكانيات عالية للغاية، ولديه الكثير عن الفريق المغربي.





وأضاف محمد أولحاج في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": "الرجاء فريق كبير وكذلك الزمالك والمواجهة ستكون صعبة للغاية وأتمنى أن تكون مواجهة مشرفة للكرة العربية".





وأوضح أن: " الدوري المصري دوري كبير وأخرج العديد من أميز اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي".





ونوّه إلى أن: " باتريس كارتيرون مدرب كبير ويعلم الكثير عن الرجاء بحكم قيادته للفريق الموسم الماضي ولكن الرجاء لا يخاف".





واختتم تصريحاته، قائلاً إن الرجاء يقدم كرة جميلة، ويفوز من يستحق في النهاية، ونأمل في مباراة تسعد الجميع.