حصيلة مرعبة.. أمريكا تسجل 1029 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تسجيل 1029 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ نحو شهرين.





ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالها أكثر من 3.8 مليون شخص، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 140 ألفا.





من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا، ستزداد سوءًا على الأرجح قبل أن تتحسن.





وقال ترامب: "من المحتمل، لسوء الحظ، أن يزداد الوضع سوءًا قبل أن يتحسن ، وهو شيء لا أحب قوله ولكن هذا هو الحال".



