تريند الفن | حساب رجاء الجداوي يدعم الجيش.. وغضب مؤلفة فيلم العفاريت من كشف سره

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي ...

نشر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام، والذي تديره أسرتها، صورة لها بعلم مصر، مع عدد من أبطال القوات المسلحة.





وانهالت التعليقات من متابعي الحساب وجاءت بين " ربنا يرحمها ويغفر لها" و" ربنا يحمي مصر" و " تحيا مصر ربنا يرحمها" و " رحمة الله عليها".









وعلقت الناقدة ماجدة خير الله مؤلفة فيلم العفاريت، بغضب على إحتفال السوشيال ميديا بمعرفة سر الفيلم ومن هى ابنة مديحة كامل بالعمل.



