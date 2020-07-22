تريند الفن | حساب رجاء الجداوي يدعم الجيش.. وغضب مؤلفة فيلم العفاريت من كشف سره

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي ...
نشر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام، والذي تديره أسرتها، صورة لها بعلم مصر، مع عدد من أبطال القوات المسلحة.
وانهالت التعليقات من متابعي الحساب وجاءت بين " ربنا يرحمها ويغفر لها" و" ربنا يحمي مصر" و " تحيا مصر ربنا يرحمها" و " رحمة الله عليها".
وعلقت الناقدة ماجدة خير الله مؤلفة فيلم العفاريت، بغضب على إحتفال السوشيال ميديا بمعرفة سر الفيلم ومن هى ابنة مديحة كامل بالعمل.
وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اغنيه بهيه البراويه اللي كتبها،صلاح جاهين وغنتها، سعاد حسني، في فيلم المتوحشة، جملة بتقول شوف الهيافه المؤلمة!! النهارده صحيت علي نوع من الهيافة المؤلمة، عندما قام احد ممثلي فيلم العفاريت، بتسجيل فيديو يعلن فيه عن سر يراه خطيرا وكان سبب في حيره الامة، والاجيال المتعاقبه، وهو من تكون ابنه مديحه كامل".