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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 -7- 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يُقام اليوم الأربعاء، 22-7-2020، عدد من المواجهات الأوروبية، حيث يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي: 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2  

ليفربول × تشيلسي – التاسعة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بارما × نابولى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

إنتر ميلان × فيورنتينا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

تورينو × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 8

سامبدوريا × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء

سبال × روما – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 6    

ليتشى × بريشيا - العاشرة إلا ربع مساء
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