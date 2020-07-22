مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 -7- 2020 والقنوات الناقلة

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

يُقام اليوم الأربعاء، 22-7-2020، عدد من المواجهات الأوروبية، حيث يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم





مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2





ليفربول × تشيلسي – التاسعة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم





بارما × نابولى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4





إنتر ميلان × فيورنتينا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4





تورينو × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 8





سامبدوريا × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء





سبال × روما – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 6





ليتشى × بريشيا - العاشرة إلا ربع مساء