مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 -7- 2020 والقنوات الناقلة

يُقام اليوم الأربعاء، 22-7-2020، عدد من المواجهات الأوروبية، حيث يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
ليفربول × تشيلسي – التاسعة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
بارما × نابولى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
إنتر ميلان × فيورنتينا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
تورينو × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 8
سامبدوريا × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء
سبال × روما – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ليتشى × بريشيا - العاشرة إلا ربع مساء