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فن

عمل فني جديد يجمع إليسا ورامي جمال.. تفاصيل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
أعلن الفنان رامى جمال، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن أجدد أعماله الفنية والتى تجمعه بالنجمة اليسا.
وكتب رامى جمال: "على حس حكايتنا.. تجربة بعملها.. كتير إنى أكتب وألحن".

وتابع رامى جمال: "أنا حاولت أفضل ساكت؛ لكن لقيت ان الكل اتكلم .. اتفضلى نزلى الألبوم عايزين نتبسط".

ويشار إلى أن الصفحة الرسمية لشركة روتانا، أعلنت  عن موعد طرح ألبوم المطربة إليسا صاحبة رأي يوم 23 يوليو.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد روجت لألبومها الجديد من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر. 

وغردت إليسا: "يوم أحد سعيد عليكم .. أعدكم بمفاجأة جميلة اليوم في الطريق إليكم".


يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".

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