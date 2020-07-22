بسبب فيديو مع حسن شاكوش.. غضب كبير من الجمهور على أحمد سعد.. شاهد

نشر الفنان أحمد سعد , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" مقطع فيديو بصحبة الفنان حسن شاكوش.
وكتب أحمد سعد، مُعلقًا على الفيديو: "أنا وصديقي حسن شاكوش".
وانهال عدد كبير من التعليقات السلبية على الفيديو، وجاءت ما بين "حرام والله تبقوا مع بعض، انت مطرب وهو بيزعق مش بيغنى.. استاذ احمد انت فنان وصوت متميز وانا من المعجبين بصوتك، ومع كل الاحترام لصديقك اللي بيغني معاك، هو اختيار غير موفق..
حراااااام ازاى يعنى؟، ده بيزعق مش بيغنى، اختار اللى تغنى معاهم".
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ويذكر أن الفنان أحمد سعد، قال إنه تم توقيع جزاء عليه بالفصل أسبوعا فى المعهد بسبب اسكتش.
وأضاف "سعد"، في لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أغنية الأسد كنت لا أحبها فى البداية ولكنها حققت نجاحا كبيرا" متابعا: "عمرو سعد رأيه مجرد من المشاعر في أعمالي وأسأله عن كل حاجة وأحيانا اغنية تعجبنى ولكنه يقول عليها غير جيدة، وأسمع كلامه".
وأكمل: "عمرو سعد طلب منى أغنية لمسلسله، وتعامل معي بمنطق الأخ الأكبر وخوفت يقول لأمى".