بسبب فيديو مع حسن شاكوش.. غضب كبير من الجمهور على أحمد سعد.. شاهد

ويذكر أن الفنان أحمد سعد، قال إنه تم توقيع جزاء عليه بالفصل أسبوعا فى المعهد بسبب اسكتش.





وأضاف "سعد"، في لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أغنية الأسد كنت لا أحبها فى البداية ولكنها حققت نجاحا كبيرا" متابعا: "عمرو سعد رأيه مجرد من المشاعر في أعمالي وأسأله عن كل حاجة وأحيانا اغنية تعجبنى ولكنه يقول عليها غير جيدة، وأسمع كلامه".





وأكمل: "عمرو سعد طلب منى أغنية لمسلسله، وتعامل معي بمنطق الأخ الأكبر وخوفت يقول لأمى".



