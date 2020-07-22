أول تعليق من تريزيجيه بعد الفوز على أرسنال.. شاهد

، لاعب فريق أستون فيلا، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة صور من مباراة اليوم، بعد تسديدة هدف الفوز.

وكتب "تريزيجيه" على الصور "وما توفيقي إلا بالله".

وحقق فريق أستون فيلا انتصارًا هامًا على حساب نظيره أرسنال، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





اقرأ أيضًا:





هدف أستون فيلا جاء عن طريق المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه بتسديدة رائعة في الدقيقة السابعة والعشرين، ليقرب فريقه من البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، صاعدًا به للمركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع واتفورد الذي أصبح يحتل المركز الثامن عشر، بعد خسارته من مانشستر سيتي اليوم برباعية نظيفة.





تريزيجيه أخيرًا قاد فريقه للخروج من منطقة الهبوط، للمرة الأولى منذ شهر فبراير، منذ 114 يومًا من المعاناة، كان أستون فيلا فيها خائفًا من توديع البريميرليج، لكن مازالت تتبقى جولة الحسم والتي ستحدد الفريقين الهابطين لدوري الدرجة الأولى مع نوريتش سيتي، والفريق الذي سيبقى مع الكبار الموسم المقبل.