أبرزها يعمل على انفجار الشواحن.. تعرف على أخطر الفيروسات المدمرة للأجهزة

تعتبر الفيروسات الخبيثة من أسوأ التجارب التى من الممكن أن يمر بها المستخدمون، فالفيروسات الضارة قديما، كانت تعمل على إبطاء الجهاز وأداؤه بشكل عام، أما الآن فهناك أنواع خطيرة من هذه الفيروسات، تسرق الحسابات البنكية، وتقوم بتحويلها، وبعضها الآخر يشكل خطرا على المستخدمين أنفسهم مثل الذى يعمل على انفجار الشواحن وبالتالى من الممكن أن تنفجر في وجه المستخدم أو جسده، مثل فيروس BadPower الذى يعد من أخطر الفيروسات المدمرة للأجهزة.





وهناك عدد من الفيروسات الخبيثة تشكل خطرا كبيرا على أجهزة المستخدمين وتعمل عللى تدميرها، ومن بينها فيروس الجوكر الذى استطاع أن يتخفى فى اكثر من 11 تطبيقا، وقام بسرقة بيانات مستخدميه، ومن هنا نرصد أخطر الفيروسات المدمرة للأجهزة





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Joker malware أو فيروس الجوكر

وبمجرد أن يصيب جهازك فيروس الجوكر فسيقوم بتسجيل اشتراكك في خدمات الاشتراك التي لا تريدها ولا تحتاج إليها، كما سيقوم بإرسال فاتورة حسابك المصرفي في الخلفية، ويقوم بالعمل على تدمير جهازك واختراق جميع بياناتك.





وعاد فيروس الجوكر إلى متجر تطبيقات Google Play بشكل أكثر خفاء في شكل 11 تطبيقًا عاديًا وقام بإخفاء الروابط الضارة حتى وافقت شركة جوجل بوجودها على المتجر، وبدأ فيروس الجوكر في الظهور لأول مرة في عام 2017 ، ولكنه عاد بشكل أشرس و أقوى من قبل، حيث لاحظ خبراء أمنيون وجوده في 11 تطبيقًا مختلفًا ، وإذا كانت هذه التطبيقات على هاتفك ، فستحتاج إلى حذفها على الفور.





فيروس BlackRock بلاك روك

ويعتبر التطبيقات التى قام باختراقها فيروس BlackRock بلاك روك، ليست مجرد تطبيقات عادية وإنما هى تطبيقات أساسية لكل مستخدمى هواتف أندرويد، وتمكن الفيروس من الوصول لتطبيقات الدفع الإلكترونى مما يهدد حسابات المستخدمين، مثل تطبيقات PayPal و eBay.





كما استهدف فيروس BlackRock بلاك روك قائمة طويلة من تطبيقات هواتف أندرويد مثل تطبيقات البريد الإلكترونى Gmail و Yahoo Mail وكذلك Uber أوبر ، وتطبيق واتسآب، ونتفليكس، وتيليجرام، وتندر وانستجرام.





فيروس BadPower

ولدى فيروس BadPower القدرة على تغيير البرامج الثابتة في نظام الشواحن السريعة في الهواتف الذكية، مما يجعلها قابلة للانفجار، واكتشف باحثون صينيون في شركة الاتصالات Tencent اكتشفوا أن برنامج BadPower الخبيث يعمل على تلف البرامج الثابتة في الشواحن التى تدعم خاصية الشحن السريع، ويقوم بتعديلها لتنفجر او تدمر الشاحن، ومن الممكن أن تدمر الهاتف أثناء الشحن.





ويعمل فيروس BadPower الخبيث على رفع درجة حرارة الشاحن او انحنائه أو إذابته حتى الحرق، وقام الباحثون باختيار 35 شاحنًا سريعًا من 234 طرازًا مختلفا في السوق ووجدوا أن 18 طرازًا منهم قد أثر الفيروس عليهم بشكل كبير.





فيروس الفدية

زادت هجمات فيروسات الفدية في العشر سنوات الأخيرة بشكل مقلق للغاية، وتم ابتزاز المنظمات والمؤسسات التى تعرضت للفيروس بتحويل أموال للجهة التى تقوم بالفيروس لتأمين حماية لأجهزتها.





ووصل عدد المدارس التى تم مهاجمتها إلى أكثر من 500 مدرسة، وأحدثت الهجمات توقف كامل لأنظمة تشغيل الحاسبات، وأدت إلى خسارة تقدر بمليون دولار أمريكي.





وتعرضت منشأة عسكرية أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية إلى هجمة لفيروس الفدية، تعرضت شركة هوندا Honda العالمية لتصنيع السيارات، لعملية اختراق أمني ببرامج الفدية الضار، ولا تزال عملاق تصنيع السيارات اليابانية، تعمل على تقليل الإضرار التى تسبب فيه الفيروس، وتحاول إعادة كل شئ إلى خوادمها على الإنترنت لاستكمال أنشطة الإنتاج والمبيعات والتطوير.



