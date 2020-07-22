بعد إحباط هجوم بئر عبد الإرهابي.. رسائل دعم من نجوم الفن للقوات المسلحة

دعم عدد كبير من نجوم الفن، القوات المسلحة؛ بعدما نجحت فى إحباط محاولة هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الامنية بمنطقة

باستخدام 4 عربات بينها 3 مفخخة، وعدد من العناصر التكفيرية.