بعد إحباط هجوم بئر عبد الإرهابي.. رسائل دعم من نجوم الفن للقوات المسلحة

دعم عدد كبير من نجوم الفن، القوات المسلحة؛ بعدما نجحت فى إحباط محاولة هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الامنية بمنطقة بئر عبد باستخدام 4 عربات بينها 3 مفخخة، وعدد من العناصر التكفيرية.
وفى التقرير التالى نستعرض أبرز رسائل هؤلاء الفنانين ..
حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوى
نشر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوى عبر انستجرام- والذي تديره أسرتها - صورة لها بعلم مصر مع عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية دعما لهم .
وتابع الحلفاوى :" فلا نامت أعين الجبناء.. والعملاء. "
وجه الفنان محمد فؤاد رسالة مؤثرة لشهداء حادث بئر عبد عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .
وكتب محمد فؤاد :" رحمة الله علي شهداء أبرار وارواح غالية طاهرة تضحي كل يوم من أجل رفعة وكرامة هذا الوطن ".
الفنان أحمد شامى
كتب الفنان احمد شامى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر :" يارب احفظ مصر وجيش مصر".