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منوعات

نشرة السوشيال ميديا | محمد صلاح يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك أرسنال.. غضب كبير من الجمهور على أحمد سعد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة للاعب محمود تريزيجيه . 
نشر الفنان أحمد سعد , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" مقطع فيديو بصحبة الفنان حسن شاكوش. 

شارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة صور من مباراة اليوم، بعد تسديدة هدف الفوز. 

نشر الدكتور خالد العناني , وزير السياحة والآثار , عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورًا من زيارته لدير سانت كاترين . 

تصدّر هاشتاج سيناء، موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب نجاح القوات المسلحة فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات، وعدد من العناصر التكفيرية.
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