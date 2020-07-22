نشرة الفن | ابنة أصالة تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص.. وعمل فني جديد يجمع إليسا ورامي جمال

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:





تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو جديدًا من خطوبة شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة، حيث ظهرت شام وهى ترقص على أنغام أغنية "هيقولك" الشهيرة للفنانة أصالة ونال الفيديو إعجابًا كبيرًا من رواد السوشيال ميديا .





علّق الفنان نبيل الحلفاوى من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على إحباط القوات المسلحة، لهجوم إرهابي في بئر العبد.





أعلن الفنان رامى جمال، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن أجدد أعماله الفنية والتى تجمعه بالنجمة إليسا .



