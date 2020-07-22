AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن | ابنة أصالة تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص.. وعمل فني جديد يجمع إليسا ورامي جمال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو جديدًا من خطوبة شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة، حيث ظهرت شام وهى ترقص على أنغام أغنية "هيقولك" الشهيرة للفنانة أصالة ونال الفيديو إعجابًا كبيرًا من رواد السوشيال ميديا .

علّق الفنان نبيل الحلفاوى من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على إحباط القوات المسلحة، لهجوم إرهابي في بئر العبد. 

أعلن الفنان رامى جمال، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن أجدد أعماله الفنية والتى تجمعه بالنجمة إليسا.

حلَّ حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه وأثناء البث وجه الشكر للفنان أحمد الفيشاوي على متابعته له ومشاهدته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي.. تفاصيل قضية طفل أحمد الفيشاوي.. حقيقة خطوبة ابنة أصالة

فيديو جديد لـ خطبة ابنة أصالة| شاهد

بعد ما أعاد نشر فيديو مهرجان باتون باليه.. حمو بيكا يشكر أحمد الفيشاوي

فلا نامت أعين الجبناء.. نبيل الحلفاوي يدعم الجيش بعد إحباط هجوم بئر العبد الإرهابي

عمل فني جديد يجمع إليسا ورامي جمال.. تفاصيل

بوصلة رقص.. ابنة أصالة تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد من حفل خطوبتها

ترشيحاتنا

حكم ظهور قدم المرأة بالصندل وغيره.. دار الإفتاء ترد

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة

بعد اعتراف إثيوبيا.. أول فيديو يوضح ملء خزان سد النهضة.. شاهد

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور

قبل أيام من إصدار فاتورة كهرباء شهر أغسطس.. احسبها بالأسعار الجديدة

مطلع أغسطس.. مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها المنتظمة إلى 17 نقطة في أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور

انتشار كورونا بين الشباب.. إغلاق الشواطئ والحانات الإسبانية بعد ارتفاع الإصابات

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة