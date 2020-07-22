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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 15 مليون شخص

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:58 ص
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 15 مليون
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قسم الخارجي
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ15 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "رويترز".

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ إجماليها أكثر من 3.8 مليون شخص، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 140 ألفا.

فيما يبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل نحو 2,166,532 حالة، ثم الهند في المركز الثالث من حيث الإصابات بنحو 1,194,085 حالة.

وفي روسيا بلغ عدد الإصابات 783,328 حالة.

وبالأمس، أعلن  النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف أن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، أصبح جاهزا للاستخدام.

وقال تساليكوف، في حديث صحفي له "شارك في إنتاج اللقاح الجديد مختصون عسكريون وعلماء من مركز "جيمالي" للبحوث وقاموا بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختباره".

وأوضح أن: "كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وحصلوا على المناعة ضد الفيروس.. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزًا".
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