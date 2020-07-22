AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من وليد العطار على مطالبة الفيفا بانعقاد الجمعية العمومية بـ225 عضوا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
علق وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة على الأنباء التي ترددت بشأن مطالبة الفيفا اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني بعقد الجمعية العمومية لاعتماد تعديلات لائحة النظام الاساسي بـ225 ناديا.

كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة قد أعلن عبر الفضائيات أن الجمعية العمومية العادية القادمة سوف يتم انعقادها بعد تقليص عدد الأعضاء الى ٩٥ وفقا لتعليمات الفيفا.

قال وليد العطار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن مطالبة الفيفا بانعقاد العمومية العادية بـ٢٢٥ ناديا ولم يصل إلى الجبلاية أي خطابات رسمية بهذا الشأن.

لفت إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برءاسة عمرو الجنايني على تواصل تام بمسؤولي الفيفا وكان آخرها منذ أيام عبر اجتماع بالفيديو ولم يتم التطرق إلى عقد الجمعية العمومية بالعدد سالف الذكر.

أشار إلى أن الفيفا لم يعيب حتى الان على الخطاب الذى تم ارساله ويتضمن رد اللجنة الأوليمبية على صعوبة انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة نهاية الشهر الجاري مشفوعة بكافة الاسباب التى فندها الخطاب للمسؤلين بالاتحاد الدولى لكرة القدم.

يذكر أن خلافا نشب بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة واقامتها وفقا للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ام لائحة الفيفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيفا يوافق على إدراج بند جديد فى تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة

من 40 إلى 70.. فيفا يحسم الجدل بشأن أعمار مرشحي انتخابات اتحاد الكرة

الجبلاية تحت الوصاية.. فيفا يتمسك.. اتحاد الكرة يترقب الانتخابات.. والقانون 71 سلاح الوزارة والأولمبية

اتحاد الكرة يكشف عن مواعيد إرسال تعديلات لائحة النظام الأساسي إلى الأندية

رافضين وصاية الفيفا والجبلاية.. العمومية تتحفظ على بند الـ١٢ عاما وتتمسك بإلغاء الـ٨ سنوات

حق أصيل للعمومية.. مجدي عبد الغني يطالب الجبلاية بالتوافق مع الأندية في تعديلات اللائحة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-7-2020

أديس أبابا تواصل الاستفزاز.. وزير خارجية إثيوبيا: "النيل بتاعنا"

التعليم تعلن نتيجة تصحيح عينة تفاضل الثانوية العامة.. اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 22-7-2020

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية

من أمام البحر.. عبير صبري في أحدث ظهور عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية

من نقاش إلى رسام تجوب لوحاته الدول.. قصة فنان من بنى سويف لم يكمل تعليمه