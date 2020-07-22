أول تعليق من وليد العطار على مطالبة الفيفا بانعقاد الجمعية العمومية بـ225 عضوا

علق وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة على الأنباء التي ترددت بشأن مطالبة الفيفا اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني بعقد الجمعية العمومية لاعتماد تعديلات لائحة النظام الاساسي بـ225 ناديا.





كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة قد أعلن عبر الفضائيات أن الجمعية العمومية العادية القادمة سوف يتم انعقادها بعد تقليص عدد الأعضاء الى ٩٥ وفقا لتعليمات الفيفا.





قال وليد العطار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن مطالبة الفيفا بانعقاد العمومية العادية بـ٢٢٥ ناديا ولم يصل إلى الجبلاية أي خطابات رسمية بهذا الشأن.





لفت إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برءاسة عمرو الجنايني على تواصل تام بمسؤولي الفيفا وكان آخرها منذ أيام عبر اجتماع بالفيديو ولم يتم التطرق إلى عقد الجمعية العمومية بالعدد سالف الذكر.





أشار إلى أن الفيفا لم يعيب حتى الان على الخطاب الذى تم ارساله ويتضمن رد اللجنة الأوليمبية على صعوبة انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة نهاية الشهر الجاري مشفوعة بكافة الاسباب التى فندها الخطاب للمسؤلين بالاتحاد الدولى لكرة القدم.





يذكر أن خلافا نشب بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة واقامتها وفقا للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ام لائحة الفيفا.