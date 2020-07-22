جمال الغندور: لما تكون فيه انتخابات للجبلاية هدرس الترشح

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، تفاصيل جديدة بشأن ترشحه للمنافسة على مقعد العضوية فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم.





كان الغندور الكبير تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام فى شهر مارس الماضى بعد قرار التوقف الإجباري للدورى الممتاز بسبب أزمة فيروس كورونا داخل البلاد.





وقال جمال الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مش لما تكون فيه انتخابات مجلس إدارة الجبلاية الأول نبقى نفكر هنترشح وننافس على العضوية من عدمه".





وأضاف: "هو حد عارف حاجة دلوقتي؟ والرؤية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة أو تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية لم تتضح حتى الآن".





وشدد على أنه حين وضوح الرؤية وزوال المشهد الضبابى الذى يعيشه الجميع فى الوقت الراهن بشأن انعقاد العمومية وتحديد موعد الانتخابات سوف يدرس آنذاك الموقف من جميع الجوانب.





يذكر أن جمال الغندور ساهم بشكل كبير فى تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز قبل توقف المسابقة المحلية.