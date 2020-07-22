AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال الغندور: لما تكون فيه انتخابات للجبلاية هدرس الترشح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، تفاصيل جديدة بشأن ترشحه للمنافسة على مقعد العضوية فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم.

كان الغندور الكبير تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام فى شهر مارس الماضى بعد قرار التوقف الإجباري للدورى الممتاز بسبب أزمة فيروس كورونا داخل البلاد.

وقال جمال الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مش لما تكون فيه انتخابات مجلس إدارة الجبلاية الأول نبقى نفكر هنترشح وننافس على العضوية من عدمه".

وأضاف: "هو حد عارف حاجة دلوقتي؟ والرؤية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة أو تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية لم تتضح حتى الآن".

وشدد على أنه حين وضوح الرؤية وزوال المشهد الضبابى الذى يعيشه الجميع فى الوقت الراهن بشأن انعقاد العمومية وتحديد موعد الانتخابات سوف يدرس آنذاك الموقف من جميع الجوانب.

يذكر أن جمال الغندور ساهم بشكل كبير فى تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز قبل توقف المسابقة المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات اتحاد الكرة.. 6 مرشحين سقطوا في فخ إقصاء اللوائح ورئيس لجنة الحكام استثناء

حال استئناف الدوري.. مصدر: عودة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام

مكافأة 9 موظفين واستبعاد الغندور.. الـ var يثير أزمة داخل اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

لمنع عودته إلى الدوري السعودي.. الاتفاق يضع وليد أزارو على القائمة السوداء

الأضحية والعقيقة .. حالة واحدة لا يجوز فيها الجمع بينهما .. الإفتاء تكشف عنها

تقرير أوروبي: الجيش المصري قادر على سحق أي وجود تركي في ليبيا

من نقاش إلى رسام تجوب لوحاته الدول.. قصة فنان من بنى سويف لم يكمل تعليمه

تريند الفن | حساب رجاء الجداوي يدعم الجيش.. وغضب مؤلفة فيلم العفاريت من كشف سره

هل يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نقاش إلى رسام تجوب لوحاته الدول.. قصة فنان من بنى سويف لم يكمل تعليمه

لأول مرة .. ظهور المقصورة الداخلية هيونداي توسان 2021.. صور

صحي للمناعة.. طريقة عمل البيض الإسباني