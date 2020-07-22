وليد شعبان رافضا مقترح جوزيه مورينيو: ممنوع تصريحات الحكام بأمر الفيفا





اضاف .. ستنقلب الأوضاع رأسًا على عقب ، وربما حكم أخر يشيد بقرارته وصحتها ! ، ولذلك جاء المنع أمرًا مُلحًا ، فلسنا بحاجة إلى إثارة اللغط حول الحكام ، ولا بحاجة إلى أن يقوم الحكام بتمجيد والتنجيم لأنفسهم ، ففى كل إنتقاص من قيمة الحكم وفقد لهيبته ، وعلى الحكم فقط أن يسجل فى تقريره كل ما جاء فى المباراة وهى بمثابة التصريحات ولكنها للمسئولين عنه فقط.

تابع .. حيث أن تصريحات الحكام بأنهم إحتسبوا تلك الأخطاء أو لم يحتسبوها تثير الكثير من اللغط لاسيما أن الإعلان عن الأخطاء مازال تقديرى حيث من الجائز أن يعلن عنها حكم ويتغاضى عنها أخر ، بالإضافة إلى أنه من الوارد أن يقع الحكم فى خطأ جسيم حين يعترف - مثلا- بأنه أخطأ فى ذلك القرار أو كان غير موفقا فى ذاك! ، وقتها ماذا سيحدث ؟