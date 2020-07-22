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رياضة

وليد شعبان رافضا مقترح جوزيه مورينيو: ممنوع تصريحات الحكام بأمر الفيفا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:44 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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يسرى غازى
علق وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق على مطالب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزي الأخيرة.

كان مدرب توتنهام الإنجليزي طالب بالسماح للحكام فى دوريات العالم بالإدلاء بأي تصريحات عقب انتهاء المباريات المشاركين في إدارتها على غرار ما يحدث مع المدربين.

قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "البعض يرى أنه من الواجب أن يُدلى الحكام بتصريحات عقب إدارتهم للمباريات أسوة بالمدربين واللاعبين ، ولكن جاء قرار FIFA بمنع الحكام من ذلك لفلسفة واضحة ومنطق عقلاني".


تابع .. حيث أن تصريحات الحكام بأنهم إحتسبوا تلك الأخطاء أو لم يحتسبوها تثير الكثير من اللغط لاسيما أن الإعلان عن الأخطاء مازال تقديرى حيث من الجائز أن يعلن عنها حكم ويتغاضى عنها أخر ، بالإضافة إلى أنه من الوارد أن يقع الحكم فى خطأ جسيم حين يعترف - مثلا- بأنه أخطأ فى ذلك القرار أو كان غير موفقا فى ذاك! ، وقتها ماذا سيحدث ؟

اضاف .. ستنقلب الأوضاع رأسًا على عقب ، وربما حكم أخر يشيد بقرارته وصحتها ! ، ولذلك جاء المنع أمرًا مُلحًا ، فلسنا بحاجة إلى إثارة اللغط حول الحكام ، ولا بحاجة إلى أن يقوم الحكام بتمجيد والتنجيم لأنفسهم ، ففى كل إنتقاص من قيمة الحكم وفقد لهيبته ، وعلى الحكم فقط أن يسجل فى تقريره كل ما جاء فى المباراة وهى بمثابة التصريحات ولكنها للمسئولين عنه فقط.
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