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أخبار العالم

تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.8 ريختر يضرب سواحل ألاسكا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:52 ص
موجات تسونامي
موجات تسونامي
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أحمد محرم
أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية تحذيرًا من موجات تسونامي، بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية في أقصى شمال غرب أمريكا الشمالية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.


وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تسجيل 1029 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ نحو شهرين.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في عدد حالات الإصابة  بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالها أكثر من 3.8 مليون شخص، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 140 ألفا.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا، ستزداد سوءًا على الأرجح قبل أن تتحسن.

وقال ترامب: "من المحتمل، لسوء الحظ، أن يزداد الوضع سوءًا قبل أن يتحسن ، وهو شيء لا أحب قوله ولكن هذا هو الحال".

وأضاف ترامب: "لو لم نغلق حدودنا أمام القادمين من الصين وأوروبا في بداية أزمة فيروس كورونا؛ لتضاعف عدد الوفيات إلى 3 أو 4 أضعاف".
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