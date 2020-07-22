لاعب الإسماعيلي يعلن إصابته بكورونا

ويغيب محمد حمدي زكي عن تدريبات الإسماعيلي لمدة أسبوعين، وفقًا للإجراءات الاحترازية.

واظهرت نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، التي أجراها لاعبو الإسماعيلي وجهازه الفني عن إصابة حالتين بالجهاز الإداري للفريق بالإضافة إلي إصابة محمد حمدي زكي.







