لاعب الإسماعيلي يعلن إصابته بكورونا
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:08 ص
لاعبو الإسماعيلي
ونشر محمد حمدي زكي، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كتب خلالها: "الحمد لله على كل شيء عينة كورونا إيجابية.. قدر الله وما شاء فعل وأطلب الدعاء من جماهير الكرة المصرية".
ويغيب محمد حمدي زكي عن تدريبات الإسماعيلي لمدة أسبوعين، وفقًا للإجراءات الاحترازية.
واظهرت نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، التي أجراها لاعبو الإسماعيلي وجهازه الفني عن إصابة حالتين بالجهاز الإداري للفريق بالإضافة إلي إصابة محمد حمدي زكي.
وكان الاسماعيلي خضع المسحات الثلاث السابقة، نتيجة المسحة الأولي أظهرت حالتي إصابة نادر رمضان لاعب الفريق وأيمن عوض الله أحد اعضاء الجهاز الطبي للفريق، بينما جاءت الثانية والثالثة سلبية.