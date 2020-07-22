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تعليم

وفق أحدث النظم العالمية.. سفير برلين في القاهرة يزور فرع الجامعة الألمانية بالعاصمة الجديدة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:20 ص
الجامعة الالمانية
الجامعة الالمانية
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أ ش أ
زار الدكتور سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم الأربعاء، أن الدكتور نون تفقد منشئات الجامعة لمتابعة الجهود المبذولة بعد الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة التي تتم وفق أحدث النظم العالمية، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بالمقر الجديد مع بداية العام الدراسي القادم.

وأوضح البيان أن جولة السفير شملت تفقد موقع الجامعة والمباني وقاعات التدريس والمكاتب وقاعات الاجتماعات، وكذلك المعامل والورش الدراسية.
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