القائمة كاملة.. ثبات أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020 وفقا لأحدث بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.
وتراوحت أسعار الطماطم بحسب موقع السوق بين 1.9 و 4.5 جنيه للكيلو على أن يباع قفص الطماطم بوزن حوالي 18 كيلو، البطاطس بين 2.50 و 3.50 جنيه ويباع شوال البطاطس بوزن يتراوح بين 55 و80 كيلو، أما سعر كيلو البصل فسجل بين 2.5 و 3.5 جنيه ويباع بذات الوزن.
اقرأ أيضا:
فيما سجلت الكوسة سعرا بين 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الجزر دون عروش حوالي 2.5 جنيه، أم الفاصوليا فتراوحت ما بين 15 الى 21 جنيها ، والباذنجان البلدي بين 1 و 2 جنيه للكيلو الواحد.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البامية نحو17 جنيها.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 8 و 12 جنيها ، عنب بناتى اصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى احمر بين 5 و 6 جنيهات.