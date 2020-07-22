القائمة كاملة.. ثبات أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

وتراوحت أسعار الطماطم بحسب موقع السوق بين 1.9 و 4.5 جنيه للكيلو على أن يباع قفص الطماطم بوزن حوالي 18 كيلو، البطاطس بين 2.50 و 3.50 جنيه ويباع شوال البطاطس بوزن يتراوح بين 55 و80 كيلو، أما سعر كيلو البصل فسجل بين 2.5 و 3.5 جنيه ويباع بذات الوزن.





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فيما سجلت الكوسة سعرا بين 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الجزر دون عروش حوالي 2.5 جنيه، أم الفاصوليا فتراوحت ما بين 15 الى 21 جنيها ، والباذنجان البلدي بين 1 و 2 جنيه للكيلو الواحد.









وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البامية نحو17 جنيها.









وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 8 و 12 جنيها ، عنب بناتى اصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى احمر بين 5 و 6 جنيهات.