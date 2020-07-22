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أخبار العالم

يحدث في الأردن.. مدارس تجبر معلميها على توقيع كمبيالات للتنازل عن حقوقهم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:12 ص
التوقيع علي كمبيالات
التوقيع علي كمبيالات
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محمود نوفل
تمكنت فرق التفتيش في وزارة العمل الأردنية من ضبط بعض المدارس الخاصة تقوم بإجبار المعلمين والمعلمات علي توقيع كمبيالات بهدف الضغط عليهم ليتنازلوا عن حقوقهم وأجورهم المستحقة وعدم المطالبة بها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. 

وأكد محمد الزيود، المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل الأردنية، إن ما قامت به تلك المدارس هو شكل من اشكال العمل الجبري وفقا للمادة 77 من قانون العمل بالإضافة الي انها تعد مخالفة صارخة للإتفاقيات الدولية وفق ماذكرته صحيفة الرأي الأردنية. 

ولفت إلى أن عدد الكمبيالات التي ضبطت لدي هذة المدارس 900 كمبيالة ، لافتا الي ان فرق التنفتيش جمعت معلمين إحدى المدارس، وتم تسليمهم كمبيالاتهم بحضور إدارتها وأن العمل جار مع المدارس الأخري لتصويب اوضاعها.

ولفت إلى أن مهلة الإنذارات المحررة بحق هذة المدارس تنتهي الأربعاء ، مؤكدا انه في حال عدم تصويب اوضاعها، سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
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