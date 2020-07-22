ضربة قوية للحرس القديم.. اتحاد الكرة يرفض إلغاء بند الـ 8 سنوات





واستندت اللجنة الخماسية الى تمسكها بالابقاء على بند الـ ٨ سنوات وعدم الغاؤه الى طرح حلول أمام مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الاجتماعات التي عُقدت في الآونة الأخيرة عبر الفيديو كونفرانس حول هذا الشأن.





وطرحت اللجنة الخماسية على مسؤل الفيفا عرض أكثر من تصور لشكل تطبيق بند الـ8 سنوات، سواء بتطبيقه مدى الحياة ويكون من حق العضو خوض دورتين فقط في اتحاد الكرة وانقطاع علاقته بالجبلاية بعدها او بتطبيقه على المنصب فقط بحيث يكون من حق العضو الترشح بعد قضاء الـ8 سنوات على أي منصب آخر.





كما طرحت اللجنة الخماسية على الفيفا تطبيق بند الـ٨ سنوات على غرار ما سبق اتباعه وهو قضاء دورتين ثم الابتعاد دورة ثم العودة مجددا للجبلاية على أن يتم طرحه على الجمعية العمومية ليكون لها حرية اختيار شكل التطبيق النهائي لبند الـ8 سنوات بالشكل الذي تراه.







يذكر أن الإبقاء على تفعيل بند ال ٨ سنوات وعدم الغاؤه سوف يبعد الحرس القديم والمتمثل فى الرباعي .. عصام عبدالفتاح وسيف زاهر والمهندس احمد مجاهد وخالد لطيف، من مشهد الانتخابات لكونهم خاضوا التجربة دورتين متتاليتين رغم تقديم الاستقالة فى الدورة الثانية بعد إخفاق منتخب مصر امام جنوب افريقيا فى نهاية كان ٢٠١٩ التى أقيمت منافساتها فى القاهرة صيف العام الماضي.

رفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجنايني، إلغاء بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة بتعديلات النظام الأساسي.