AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضربة قوية للحرس القديم.. اتحاد الكرة يرفض إلغاء بند الـ 8 سنوات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:14 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
Advertisements
يسرى غازى
رفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجنايني، إلغاء بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة بتعديلات النظام الأساسي.

واستندت اللجنة الخماسية الى تمسكها بالابقاء على بند الـ ٨ سنوات وعدم الغاؤه الى طرح حلول أمام مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الاجتماعات التي عُقدت في الآونة الأخيرة عبر الفيديو كونفرانس حول هذا الشأن.

وطرحت اللجنة الخماسية على مسؤل الفيفا عرض أكثر من تصور لشكل تطبيق بند الـ8 سنوات، سواء بتطبيقه مدى الحياة ويكون من حق العضو خوض دورتين فقط في اتحاد الكرة وانقطاع علاقته بالجبلاية بعدها او بتطبيقه على المنصب فقط بحيث يكون من حق العضو الترشح بعد قضاء الـ8 سنوات على أي منصب آخر. 

كما طرحت اللجنة الخماسية على الفيفا تطبيق بند الـ٨ سنوات على غرار ما سبق اتباعه وهو قضاء دورتين ثم الابتعاد دورة ثم العودة مجددا للجبلاية على أن يتم طرحه على الجمعية العمومية ليكون لها حرية اختيار شكل التطبيق النهائي لبند الـ8 سنوات بالشكل الذي تراه.

يذكر أن الإبقاء على تفعيل بند ال ٨ سنوات وعدم الغاؤه سوف يبعد الحرس القديم والمتمثل فى الرباعي .. عصام عبدالفتاح وسيف زاهر والمهندس احمد مجاهد وخالد لطيف، من مشهد الانتخابات لكونهم خاضوا التجربة دورتين متتاليتين رغم تقديم الاستقالة فى الدورة الثانية بعد إخفاق منتخب مصر امام جنوب افريقيا فى نهاية كان ٢٠١٩ التى أقيمت منافساتها فى القاهرة صيف العام الماضي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من 40 إلى 70.. فيفا يحسم الجدل بشأن أعمار مرشحي انتخابات اتحاد الكرة

رافضين وصاية الفيفا والجبلاية.. العمومية تتحفظ على بند الـ١٢ عاما وتتمسك بإلغاء الـ٨ سنوات

العمومية ترفض وصاية الفيفا.. تفاصيل جديدة بشأن بند الـ ٨ سنوات فى الجبلاية

انتخابات الجبلاية ضرب نار.. بند الثماني سنوات يشعل أزمة بين الحرس القديم لاتحاد الكرة

ترشيحاتنا

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور

وكيل أسامواه جيان يكشف لـ«صدى البلد» حقيقة إنتقال اللاعب إلى وادي دجلة

العثور عليها مقتولة وعارية.. مصرع مقدمة برنامج روسية فى ظروف غامضة

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة

تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.8 ريختر يضرب سواحل ألاسكا

نشرة السوشيال ميديا | محمد صلاح يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك أرسنال.. غضب كبير من الجمهور على أحمد سعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نقاش إلى رسام تجوب لوحاته الدول.. قصة فنان من بنى سويف لم يكمل تعليمه

لأول مرة .. ظهور المقصورة الداخلية هيونداي توسان 2021.. صور

صحي للمناعة.. طريقة عمل البيض الإسباني