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أخبار العالم

غرامات مالية.. تحذير شديد اللهجة من السفارة السعودية لمواطنيها بإندونيسيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:27 ص
سفارة المملكة في
سفارة المملكة في جاكرتا
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محمود نوفل
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها ممن دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موع اقصاه الثالث عشر من اغسطس القادم.


وقالت السفارة السعودية، عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تود السفارة في جاكرتا التنبيه على المواطنين السعوديين الموجودين كافة في جمهورية إندونيسيا بتأشيرات سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه 13 أغسطس 2020 وذلك وفقًا لتعليمات السلطات الإندونيسية".


وشددت السفارة على أن من يخالف هذا التاريخ سيضع نفسه تحت طائلة القانون، حيث غرًدت قائلة: "ومَن يبقى بعد هذا التاريخ يعد مخالفًا وعُرضة للغرامة المالية".

 
وأتمت السفارة تغريدتها مناشدة المواطنين السعوديين غير المقيمين إقامة نظامية، مغادرة إندونيسيا قبل التاريخ المحدّد.
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