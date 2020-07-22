الصحف الكويتية اليوم.. إحباط هجوم إرهابي في سيناء ومقتل 18 تكفيريا.. ترامب يعترف: جائحة كورونا ستزيد سوءًا قبل التحسن.. والأردن يؤكد: لا بديل عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الرئاسة المصرية: التوافق على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

آمال التوصل إلى لقاح لـ كورونا تتقدم على زيادة أعداد الضحايا

الأردن: لا بديل عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة

السعودية: لا موعد لاستئناف الرحلات الدولية

ترامب: جائحة كورونا ستزيد سوءًا قبل التحسن

جو بايدن يخطب ود الناخبين المسلمين بحديث نبوي











تناولت الصحف الكويتية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.











في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الأنباء"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك أمس، الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الڤيديو كونفرانس لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد.











وأكد الرئيس السيسي استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة.











ولفتت إلى أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.











ومن صحيفة "الوطن"، قالت إن الجيش المصري أعلن أمس، الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.









وذكر أن قوات التأمين للارتكاز الأمنى قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة بمنطقة بئر العبد، مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزاما ناسفا، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة.











عربيًا، قالت صحيفة "الوطن"، إن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بحث أمس الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، المواقف الدولية إزاء قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية، الذي ترفضه المملكة.









وأكد الصفدي أنه "لا بديل لحل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية سبيلًا لتحقيق السلام العادل والدائم".









أما صحيفة "القبس"، فسلطت الضوء على ما أعلنته هيئة الطيران المدني السعودي، عن عدم وجود موعد محدد لاستئناف الرحلات الدولية، مشيرة إلى أن القرار سيأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.









وفي الشأن الدولي، خاصة مستجدات فيروس كورونا، أفادت صحيفة "الأنباء"، بأنه لأول مرة منذ نحو 7 أشهر حين بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد من الصين، طغت الأخبار المبشرة بإمكانية التوصل للقاح يوقف فيروس «كوفيد- 19» على أرقام الزيادات المستمرة في الارتفاع لناحية الإصابات والوفيات.









وقالت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل بجامعة أكسفورد إنه يمكن طرحه بنهاية العام، لكن حدوث هذا غير مؤكد.









من جهتها، أعلنت روسيا أنها قد تبدأ بإنتاج لقاح ضد «كورونا» تجاريا الشهر المقبل.









وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر أمس بأن جائحة فيروس كورونا "ستزيد سوءًا قبل التحسن"، مشيرًا إلى أن القلق يتصاعد من الإصابات في الولايات الأمريكية الجنوبية والغربية.









ومن صحيفة "الجريدة"، ذكرت أنه في تعبئة انتخابية غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، سجل المرشح الديمقراطي جو بايدن نفسه كأول مرشح للرئاسة يتحدث إلى تجمع لمسلمي الولايات المتحدة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية من أجل دعمه لهزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.









ووجّه بايدن، أمس الأول، دعوة غير مسبوقة إلى المسلمين للانضمام إليه للفوز برئاسة الولايات المتحدة في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.







