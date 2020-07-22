هل تم هدم جبانات المماليك؟ محافظة القاهرة تكشف الحقيقة الكاملة

أكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس، عارٍ تمامًا عن الصحة والمقابر التى يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعى هى مقابر ومبانٍ حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.









وأوضحت المحافظة أن ذلك فى إطار استكمال وتطوير منظومة شبكات الطرق بالعاصمة ضمن أعمال التطوير إنشاء محور الفردوس، والذى يبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد، مارًا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد متقاطعًا مع شارع العباسية، وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس مارًا بطريق صلاح سالم فمحور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر، وبعض الوحدات العسكرية بآخر شارع الطيران حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير ومارًا بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعًا علويًا فوق كوبرى امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.









وقالت إن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، وإنه لم ولن يتم هدم أى مدافن، وما يتم لإنشاء المحور إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط، ولم يتم هدم أى أثر تاريخى، وسيتم فورا إنشاء أسوار خارجية جديدة عقب التوسعة ذات طراز معمارى للحفاظ على المقابر بالمنطقة.









وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات وما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى لصور وبيانات مغايرة للحقيقة.







