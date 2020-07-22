معلقة على إحباط هجوم بئر العبد.. هند النعسانى: قواتنا المسلحة عيون مصر الساهرة.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني ،إن مصر تابعت أمس الثلاثاء بيان هام تضمن إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد .





وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، ان مصر وقواتها المسلحة شهدت أمس انتصارا جديدا على عدو خسيس إرهابى .





وأشارت إلى أن القوات المسلحة الباسلة تثبت دائمأ بأنهم عيون مصر الساهرة التى شعارها الحفاظ على تراب مصر الغالى .





وأكدت أن أبطال قواتنا المسلحة اتخذوا عهدا على أنفسهم أمام الله أن يقدمون أرواحهم فى سبيل رفعة وعزة مصر المحروسة .





يذكر أن العميد أركان تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة قد صرح أمس الثلاثاء ، بنجاح القوات فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.





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