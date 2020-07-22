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معلقة على إحباط هجوم بئر العبد.. هند النعسانى: قواتنا المسلحة عيون مصر الساهرة.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:24 ص
هند النعسانى
هند النعسانى
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شيرين عادل
قالت الإعلامية هند النعساني  ،إن مصر تابعت أمس الثلاثاء بيان هام  تضمن إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد .

وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها حلقة اليوم  ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ،  ان مصر وقواتها المسلحة  شهدت أمس انتصارا جديدا على عدو خسيس إرهابى . 

وأشارت إلى أن  القوات المسلحة الباسلة تثبت دائمأ بأنهم عيون مصر الساهرة التى شعارها الحفاظ على تراب مصر الغالى . 

وأكدت أن أبطال قواتنا المسلحة اتخذوا عهدا على أنفسهم أمام الله أن يقدمون أرواحهم فى سبيل رفعة وعزة مصر المحروسة . 

يذكر أن  العميد أركان تامر الرفاعي  المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة قد صرح أمس الثلاثاء ، بنجاح القوات فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.


كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالي وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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