آراء المواطنين حول قرار البرلمان بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود ..فيديو





ومن هنا رصدت عدسة صدى البلد أراء المواطنين حول هذا القرار وما رأيهم في التطورات التي يقوم بها الجيش المصرى.





في البداية قال محمد عبد الستار: أنه يتفق تمامًا مع رأى البرلمان وكل مايقوم به صناع القرار لأنهم يسعون في نهاية الأمر إلى الأمن العام للمواطنين بالتصدي إلى الإرهاب الغاشم المتعدى على الحدود المصرية.





وأضاف كمال أحمد :أن الجيش المصرى جدير بمواجهة أي عدو يحاول المساس بالأمن والتعدى على هذا الشعب ،وتابع معللًا أن النصر حليفهم لأنهم يسعون على حق ،ساهرين على أمان المواطنين دون خوف ولا تراجع .





وأكمل صبرى محمود :أنه يتمنى من الله التوفيق والسداد للقوات المسلحة المصرية ضد هذه العمليات المخربة والعناصر الإرهابية ،والشعب المصرى يفتخر ويدعوا لهم دائما وأن تدوم مصر بلد الأمن والأمان سالمة من كل أذى خارجى.

أصدر مجلس النواب قرار بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.