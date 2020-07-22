ما بين الأناقة والأصالة.. أبرز 10 إطلالات لـ سوسن نفرتيتي السينما

تصدرت

تريند جوجل اليوم بعد نشر آخر صورة لها على الشاطئ، والتي ظهرت بها بإطلالة شبابية مميزة، وجذابة للغاية، حازت بها على إعجاب متابعيها.

بالرغم من بلوغها 61 عاما، إلا ان

مازالت تتمتع بجمال خلاب، وهو ما جعل الوسط الفني ومتابعيها يلقبونها بـ "نفرتيتي السينما المصرية"، لما تتمتع به من جمال الملامح المصرية والفرعونية المميزة.