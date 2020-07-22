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مرأة

ما بين الأناقة والأصالة.. أبرز 10 إطلالات لـ سوسن نفرتيتي السينما

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:15 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
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آية التيجي
تصدرت الفنانة سوسن بدر تريند جوجل اليوم بعد نشر آخر صورة لها على الشاطئ، والتي ظهرت بها بإطلالة شبابية مميزة، وجذابة للغاية، حازت بها على إعجاب متابعيها.

بالرغم من بلوغها 61 عاما، إلا ان الفنانة سوسن بدر مازالت تتمتع بجمال خلاب، وهو ما جعل الوسط الفني ومتابعيها يلقبونها بـ "نفرتيتي السينما المصرية"، لما تتمتع به من جمال الملامح المصرية والفرعونية المميزة.


وخضعت الفنانة سوسن بدر للعديد من جلسات التصوير مؤخرا، وهو ما أثبت رقتها وجمالها الفريد، والذي بدأ متابعيها بمقارنتها مع تمثال الملكة نفرتيتي وملامح السيدات في العصر الفرعوني.

وتتجول الفنانة سوسن بدر في الفترة الأخيرة بـ أناقة فرعونية أصيلة، تصحبها موسيقى هادئة، لتضفي عليها إطلالاتها الكلاسيكية والشبيهة بملامح القدماء المصريين إلى جانب الشعر الأبيض الذي يعطيها لمسة جمال ووقار فريد .

وتميل الفنانة سوسن بدر، إلى اختيار الألوان الزاهية والبارزة فى ماكياج العيون، والذى يبرز جمال عيونها وملامحها المصرية، وتفضل وضع ألوان أحمر الشفاه الناعمة التي تبرز جمال أنوثتها.

وإليكم ابرز صور للفنانة سوسن بدر خطفت بها أنظار متابعيها ..
سوسن بدر سوسن بدر
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