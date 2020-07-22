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رياضة

احتفالية خاصة.. ليفربول يتسلم كأس الدوري بعد موقعة تشيلسي الليلة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:26 ص
ليفربول بطل الدوري
ليفربول بطل الدوري الإنجليزي
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إسراء أشرف
يتسلم ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، اليوم لأربعاء، كأس بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، في احتفالية خاصة على ملعب "أنفيلد"، وذلك عقب انتهاء مباراته أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من البريميرليج.

وحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ليقف على منصة التتويج للمرة الأولى، بعد أن غاب اللقب عن أسوار "أنفيلد" أكثر من 30 عامًا.

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لليفربول، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم: "رفع الكأس؟ هناك مباراة أمامنا لكن لا أستطيع إنكار ما سيحدث بعدها، ستكون ليلة من أروع الليالي بالنسبة لي، لاعبي الفريق بذلوا مجهودًا جبارًا من أجل الوصول هذه اللحظة، إنها لحظة فارقة، لن أفسدها وسأكون في أفضل حالاتي".

وكان لتشيلسي دورًا حاسمًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، مبكرًا، بعد تغلبه على مانشستر سيتي.

وخاض تشيلسي 36 مباراة في البريميرليج، وتمكن من تحقيق الفوز في 30 مباراة، بينما تعادل في ثلاث مباريات، وخسر مثلهم، ليحصد 93 نقطة قبل نهاية البطولة بجولتين.
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