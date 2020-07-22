حق الشعب.. استرداد 528 فدانا زراعيا ملك الدولة بواحة سيوة

أكد اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه بعد فحص ملفات طلبات تقنين أوضاع الأراضي الزراعية والمعاينة على أرض الواقع بمناطق ( أم حويمل - الخشبي ) بقرية أبو شروف بمركز ومدينة سيوة .





واضاف انه تم استرداد ( ٥٢٨ ) فدان بواقع (٥) طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة .





وأشار بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).





وأوضح بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.





وناشد المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون تقنين حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



