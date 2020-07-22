AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حق الشعب.. استرداد 528 فدانا زراعيا ملك الدولة بواحة سيوة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:55 ص
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
Advertisements
ايمن محمود
أكد اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه بعد فحص ملفات طلبات تقنين أوضاع الأراضي الزراعية والمعاينة على أرض الواقع بمناطق ( أم حويمل - الخشبي ) بقرية أبو شروف بمركز ومدينة سيوة  .

واضاف انه تم استرداد ( ٥٢٨ ) فدان بواقع (٥) طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة  .


وأشار بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأوضح بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة  بالبناء العشوائي بدون تقنين حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استرداد 105 أفدنة من أراضي الدولة في مطروح.. صور

حق الشعب.. استرداد 100 فدان من أراضي الدولة بواحة سيوة بمطروح

حق الشعب.. استرداد 15 فدان تعديات على أراضى الدولة بواحة سيوة.. صور

حق الشعب.. استرداد 63 فدان أراضى ملك الدولة بواحة سيوة

حق الشعب .. استرداد 3 آلاف فدان زراعي ملك الدولة بواحة سيوة

استرداد 3949 فدانًا واستقبال 12272 طلبًا لتقنين بالمنيا

ترشيحاتنا

منها زيادة ضربات القلب.. أضرار الإفراط في تناول هذا المشروب

حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..تفاصيل

الأضحية والعقيقة .. حالة واحدة لا يجوز فيها الجمع بينهما .. الإفتاء تكشف عنها

أسرار المحلات لـ قلي الجمبري والسبيط دون أن تشرب الزيت

تقترب من رقم تاريخي آخر 9 سنوات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2020

التعليم تعلن نتيجة تصحيح عينة تفاضل الثانوية العامة.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية