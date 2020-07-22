مانشستر يونايتد في مهمة جديدة اليوم أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه وست هام اليوم في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" .





ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتخطي احزان خروجه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف أملا في التأهل الى بطولة قارية الموسم المقبل .





علي جانب آخر يدخل فريق وست هام يونايتد المباراة املا في الخروج بأفضل نتيجة ايجابية تبعده عن دوامة الهبوط الي القسم الثاني .





ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 62 نقطة متساويا مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع ، بينما جاء فريق وست هام في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة .