AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر يونايتد في مهمة جديدة اليوم أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:26 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه وست هام اليوم في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" . 

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتخطي احزان خروجه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف أملا في التأهل الى بطولة قارية الموسم المقبل . 

علي جانب آخر يدخل فريق وست هام يونايتد المباراة املا في الخروج بأفضل نتيجة ايجابية تبعده عن دوامة الهبوط الي القسم الثاني .

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 62 نقطة متساويا مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع ، بينما جاء فريق وست هام في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراتي اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط أستون فيلا أمام ولفرهامبتون من الجولة الـ32

تشيلسي يسعي لمواصلة نتائجه الايجابية أمام وست هام يونايتد بالدوري الانجليزي

مانشستر يونايتد يستضيف بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

بعد 16 دقيقة.. بورنموث يسجل الهدف الأول أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

هل عملية ربط المبايض حرام بعد الولادة ؟ أمين الفتوى يوضح

حدث ليلاً.. بشرى عن نتائج الثانوية العامة.. وثائق سرية تكشف موقفاً وطنياً لـ مبارك.. تحذير أوروبي أمريكي لـ تركيا

آسفة كانت الأغنية الأخيرة.. أيمن الذهبي يكشف حقيقة خيانته لـ أصالة

من أمام البحر.. عبير صبري في أحدث ظهور عبر إنستجرام

بدون الفيديو كونفرنس.. أول اجتماع للحكومة بمدينة العلمين الجديدة منذ جائحة كورونا

لاعب الإسماعيلي يعلن إصابته بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية

من نقاش إلى رسام تجوب لوحاته الدول.. قصة فنان من بنى سويف لم يكمل تعليمه