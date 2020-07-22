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صباحات محلاة بالنعناع والسكر.. جمال الشاعر يحتفل بمرور 60 عاما على ماسبيرو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:47 ص
الاعلامي جمال الشاعر
الاعلامي جمال الشاعر
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، فيديو للإعلامي جمال الشاعر بمناسبة مرور 60 عامًا على "التليفزيون المصري.


ونشر الإعلامى جمال الشاعر، فيديو بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس التليفزيون المصرى، حيث ألقى خلال الفيديو المقدمة الشهيرة الخاصة به خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر".


والمقدمة الشهيرة للإعلامي تبدأ بكلمات:  "صباحات معطرة بالمسك والعنبر صباحات محلات بالنعناع والسكر عصافير هذا الصباح على شرفة الفجر تغسل أوجهها بالضياء وتغسلني بالندى".


واحتفل التليفزيون المصرى بالأمس بالذكرى الـ60 على بدء البث، وارتبط الشعب المصرى بالعديد من المذيعين والمذيعات ممن أسسوا التليفزيون وكان لهم حضور كبير على الشاشة ومنهم سلوى حجازى، والتى ظهرت مع بداية انطلاق التليفزيون، وقدمت العديد من البرامج الفنية وبرامج الأطفال، ومن برامجها لقاء المشاهير واستضافت فيه أم كلثوم وبديع خيرى ونجاة الصغيرة.
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