صباحات محلاة بالنعناع والسكر.. جمال الشاعر يحتفل بمرور 60 عاما على ماسبيرو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، فيديو للإعلامي جمال الشاعر بمناسبة مرور 60 عامًا على "التليفزيون المصري.









ونشر الإعلامى جمال الشاعر، فيديو بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس التليفزيون المصرى، حيث ألقى خلال الفيديو المقدمة الشهيرة الخاصة به خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر".











والمقدمة الشهيرة للإعلامي تبدأ بكلمات: "صباحات معطرة بالمسك والعنبر صباحات محلات بالنعناع والسكر عصافير هذا الصباح على شرفة الفجر تغسل أوجهها بالضياء وتغسلني بالندى".







