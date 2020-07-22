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أخبار البلد

مالطا تفتح أبوابها للزوار القادمين من الإمارات.. صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:16 ص
مالطا
مالطا
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محمد الاسكندرانى
أعادت جزيرة مالطا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط فتح حدودها للمسافرين القادمين من بعض الدول المختارة. وقد أعلن مطار مالطا الدولي عن إعادة تنشيط الرحلات التجارية في بداية شهر يوليو الحالي لبعض الوجهات الآمنة، مما يعني أن المسافرين القادمين من تلك الوجهات يمكنهم دخول الجزيرة من غير الخضوع للحجر الصحي ومن دون الحاجة لأي رخصة معينة.

وقد تم تحديث القائمة يوم 15 يوليو لتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى آمنة مثل اليابان وهولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية. كما وتضمنت القائمة الجديدة دول أخرى من الشرق الأوسط مثل الأردن ولبنان والمغرب وتونس.

ومع إزالة قيود السفر إلى مالطا، تعود الجزيرة لتكون وجهة سياحية مثالية للمسافرين من الشرق الأوسط بطقسها المعتدل وشواطئها البلورية وطبيعتها الخلابة.

وأصبح بإمكان سكان المنطقة الهرب من حرارة الصيف والضيق الناتج من فترة الحجر الطويلة بالسفر إلى أكثر الجزر الأوروبية إثارة. فتتمتع الجزر المالطية بشواطئ جميلة ومواقع أثرية مدهشة ومواقع غوص معروفة عالميًا وظواهر طبيعية خارقة وطعام شهي والمزيد.

وبالإضافة، فإن العديد من الفعاليات المثيرة من المقرر إجراؤها خلال الأشهر القادمة مثل جائزة مدينه الكبرى لسباق السيارات الكلاسيكية، وسباق Rolex Middle Sea الذي ينضمه نادي مالطا الملكي لليخوت، وسباق XTERRA Gozo للجري.

بعد طول انتظار، جزيرة مالطا مستعدة مجددًا لاستقبال زوارها الأحباء. ومع الضغوط الكثيرة المتراكمة خلال الأشهر الماضية، فلا يوجد مكان أفضل منها للاسترخاء.

مالطا تفتح أبوابها للزوار القادمين من الإمارات.. صور
مالطا تفتح أبوابها للزوار القادمين من الإمارات.. صور
مالطا تفتح أبوابها للزوار القادمين من الإمارات.. صور
مالطا تفتح أبوابها للزوار القادمين من الإمارات.. صور
مالطا تفتح أبوابها للزوار القادمين من الإمارات.. صور
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