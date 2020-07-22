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فن

آسفة كانت الأغنية الأخيرة.. أيمن الذهبي يكشف حقيقة خيانته لـ أصالة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:31 ص
اصالة وايمن الذهبى
اصالة وايمن الذهبى
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أحمد إبراهيم
كشف المنتج أيمن الذهبى وطليق المطربة أصالة عن حقيقة خيانته لها، وأن هذه الخيانة كانت سببًا في انفصالهما.


وقال أيمن الذهبي، خلال لقائه في برنامج تليفزيوني، إن كل ما تردد غير صحيح، وإنها مجرد تكهنات من قبل البعض، حيث قيل وقتها وتحديدًا أثناء تسجيل ألبومها الأخير الذى تعاونا فيه سويًا وهو بعنوان "آسفة" أنه كان بمثابة إعلان عن انفصالهما.


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وأضاف أيمن الذهبى أن "قصة أغنية "آسفة" التى قدمتها بطريقة الفيديو كليب، وهى خيانة الزوج لزوجته كنت أنا صاحبها وباعترافات شاعر الأغنية هانى عبد الكريم والذى أكد أن كل ما يقال غير حقيقي".
 

وأوضح الذهبى: "ليس من المعقول أن أخون زوجتى فى منزلها فى توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب فى شراء بعض الالتزامات الخاصة بها".
 
وتابع: "أصالة من الأصوات التى استفدت منها كثيرا، وكنت لها مبثابة الزوج والشقيق مدير أعمالها والبودي جارد الخاص بها".
  
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