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عبد الرازق توفيق: مصر تقود حربا حقيقية تهدد أمنها القومى وحقوقها ومقدراتها..فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية: إن الهجوم الإرهابى الذى أحبطته القوات المسلحة بالأمس، كان يهدف لأخذ مصر لمنحنى آخر، لافتًا إلى أن العملية الإرهابية كانت كبيرة وبها عدد كبير من الإرهابيين المشاركين و4 سيارات دفع رباعى منهم 3 سيارات مفخخة.


وأضاف رئيس تحرير الجمهورية فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العناصر الارهابية شرسة وارتدت أحزمة ناسفة ولكن يقظة القوات المسلحة وقدرتها على رد الفعل السريع استطاع أن يحبط العملية الإرهابية.

وتابع أن حجم التنسيق بين القوات الجوية والقوات على الأرض استطاع أن يحبط العملية الإرهابية، منوهًا أن هناك تنسيقا فيما يدور فى الجنوب والغرب والشمال الشرقي وكأن هناك محاولة لتطويق مصر وتشتيتها.

وأكد أن مصر تواجه تحديات وتهديدات لم تشهدها من قبل، مضيفًا أن القوات المسلحة قادرة على المجابهة والتصدى للجماعات الإرهابية على الرغم من كافة التحديات التى تواجهها.

وأشار إلى أن القيادة السياسية على قدر كبير من الوعى والقوات المسلحة قادرة على التصدى للجماعات الارهابية، مشددًا على أنه لابد من الاصطفاف الوطنى خاصة وأن مصر تقود حرب حقيقية تهدد أمنها القومى وتهدد حقوقها ومقدراتها وهناك رغبة فى ايقاف الصعود المصرى وايقاف المشروع الوطنى المصرى للتنمية.
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