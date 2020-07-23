AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تتضمن إصلاحات هيكلية.. لبنان يقر خطة اقتصادية للنهوض من تداعيات كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
شرعت الحكومة اللبنانية بالمصادقة على خطة اقتصادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي؛ وذلك نتيجة التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا، إذ أدخلت تعديلات على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقرًا. 

وألقت جائحة كورونا بثقلها على القطاع الاقتصادي في لبنان، وأدت الإجراءات الاحترازية بشكل عام والحجر بشكل خاص إلى إقفال الأسواق والمحال والمصانع والشركات، مما أدى إلى فقدان السلع واضطراب الميزان التجاري، فأفقدت الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سائر العملات. 

اقرأ ايضا:

ودفعت الأزمة المعيشية بالحكومة إلى التحرك وفق إمكاناتها واتخاذ إجراءات عدة، لتقليل العبء على المواطن وسط الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات في السوق المحلية، ومنها مبادرة وزارة الاقتصاد وهي السلة الغذائية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان، وأدت إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والحفاظ على الأمن الغذائي.

وشملت السلة ما يقارب 330 سلعة مدعومة على سعر صرف للدولار حدد بـ 3900 ليرة لبنانية، وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطن اللبناني، وفيما يخص نوعية السلع المدعومة، فقد تُوصل إلى مبدأ أساسي يراعي دعم الإنتاج المحلي ودعم المستورد في ما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان.

وقسمت الأصناف المدعومة في لبنان إلى مجموعات، منها دعم المواد الأولية في الزراعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم المواد الغذائية.

واقترحت خطة الحكومة اللبنانية تأمين مساعدات دولية قيمتها 10 مليارات دولار موزعة على 5 سنوات حتى عام 2024، مع العمل على إعادة التوازن للمالية العامة والانتهاء من عملية إعادة هيكلة الدين والإصلاح الضريبي، وتعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة مالية عامة أفضل، وأيضًا إصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة وصولا إلى خصخصة عدد من هذه المؤسسات خلال العشر سنوات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات بيروت.. ليلة من المواجهات النارية وأعمال التخريب والمئات يخرجون للشوارع..فيديو

وسط انهيار الاقتصاد.. اندلاع موجة جديدة من المظاهرات في لبنان

إصابة 4 عسكريين.. محتجون يرشقون الجيش اللبناني بالحجارة في طرابلس.. فيديو

الاحتجاجات تعود إلى الشارع اللبناني.. انهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية يشعل الأزمة.. رئيس الحكومة: نتعرض لحملة ممنهجة

بيروت تحتضر.. لبنانيون لـ صدى البلد: هنموت من كورونا أو من الجوع

ارتفاع هستيري في الأسعار.. لبنانيون يتزاحمون في المتاجر خوفا من القادم.. شاهد

ترشيحاتنا

فخر مصر.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

وجبة مأكولات بحرية تكلف رجلاً استئصال نصف الكبد

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

"الضرائب" تكشف أسباب ارتفاع سعر تجديد اشتراك الأندية

AdvertisementS

هل يحرم على المضحي الجماع في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور

عشان حرارة الصيف.. طريقة عمل آيس كريم جوز الهند