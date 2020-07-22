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آثارنا بالأبيض والأسود.. داليا أيمن: مبادرات تنشيط السياحة تبرز كنوز مصر للعالم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:47 ص
داليا أيمن
داليا أيمن
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شيرين عادل
قالت الإعلامية داليا أيمن ، مقدمة برنامج صباح البلد: إن مبادرة السياحة لتنشيط الوعى الُأثرى ضمت عددا كبيرا من المتطوعين بهدف نشر الوعى الأثرى للمواطنين.  

وأشارت  الإعلامية داليا أيمن،  خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  إلى أن مبادرات تنشيط الوعى الأثرى تكشف ما تحويه مصر من كنوز فى مختلف الآثار سواء الفرعونية ، الإسلامية ، القبطية واليونانية وغيرها . 

ولفتت   الإعلامية  داليا أيمن ، إلى أن وزارة الآثار أطلقت مؤخرأ مبادرة تحت مسمى " آثارنا بالأبيض والأسود " بهدف منح معلومات آثرية بالشرح التفصيلى والصور عن الآثار قبل مراحل وبعد مراحل ترميمها . 

يذكر أن برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
     

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