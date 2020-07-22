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أخبار العالم

المرصد السوري يكشف عن دورية روسية تركية جديدة على طريق حلب الدولي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الروسية ونظيرتها التركية قاموا بتسيير دورية مشتركة جديدة على أتستراد اللاذقية – حلب الدولي، وذلك فشل.


وقال المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه الإلكتروني، إنه تمكن من رصد دورية روسية تركية، صباح اليوم الأربعاء، تسير على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت من قرية ترنبة شرق إدلب ووصلت إلى منطقة عين حور، وهي آخر منطقة على الاتستراد ضمن مناطق نفوذ الفصائل.


وبذلك، تكون هذه الدورية المشتركة الـ 22 ووفقا للاتفاق الروسي – التركي، الذي جرى في الخامس من شهر مارس الماضي، بما يخص تسيير دوريات مشتركة على كامل اتستراد الـ M4.


وفي الـ 14 من الشهر الجاري، وثق المرصد السوري إصابة 3 جنود روس على الأقل بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم شديد الانفجار أثناء مرور الدورية الروسية – التركية، بالقرب من مصيبين على طريق اللاذقية – حلب الدولي.


وكان من المفترض أن تسير الدورية حينها على كامل الاتستراد إلا أن الانفجار أعاق ذلك.
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