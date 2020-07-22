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خسارة تركيا صفقة أفضل مقاتلة في العالم يتصدر النشرة الدولية لصباح البلد.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:03 ص
مقاتلة تركية
مقاتلة تركية
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شيرين عادل
استعرض "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الأخبار الدولية والعالمية اليوم، الأربعاء، ومنها: 

تركيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى ليبيا وترفض الدخول فى مواجهة مع مصر أو فرنسا

تونس ... النيابة تعلن اعتصام الحزب الدستورى الحر

وفاة وزير الدفاع فى عهد صدام تعيد  المصالحة الوطنية " إلى الواجهة

مقتل 27 انقلابيا فى نهم والساحل الغربى والبيضاء

تركيا تخسر رسميا صفقة أفضل مقاتلة في العالم

الرئيس الصينى للرئيس عباس : نرفض الإجراءات الإسرائيلية وندعم الشعب الفلسطيني 

يذكر أن برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا. 

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
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