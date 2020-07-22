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محافظات

بعد تدخل الغرفة التجارية.. محافظ الإسماعيلية يعد بسرعة مراجعة رخص البناء

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:06 م
وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
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انجي هيبة
قال وائل عبد العزيز ـ عضو مجلس إدارة الغرفة التجاريه بالإسماعيلية ـ أن قرار وقف العمل سواء في رخص البناء السارية أو استخراج رخص بناء جديدة ، أدى بشكل كبير إلى زيادة ما يتعرض له قطاع الاستثمار العقاري من مشكلات وخسائر كبيرة نتيجة هذا التوقف.

وأشار أن هذه الخسائر امتدت أيضا إلى الكثير من القطاعات والحرف الأخرى التي تعمل من وراء أعمال البناء بالإضافة إلى العماله المباشرة وغير المباشرة .

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أثناء لقاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية بمحافظ الإسماعيلية ، أن المحافظة كانت سابقة في اخذ قرار وقف بناء الأبراج ووقف اصدار رخص جديدة من شهر أبريل الماضي وقبل صدور قرار وزير التنميه المحلية بأكثر من شهر .

تجدر الإشارة الى أن محافظ الإسماعيلية كان قد التقى أول امس بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية لتسلم شيك تبرع من الغرفة التجاريه للتضامن الاجتماعي لعلاج اثار جائحه كورونا الاجتماعية والصحية والاقتصادية .

وطالب وائل عبد العزيز ، مشيرا أنه يمثل أحد أفراد العاملين في هذا المجال ، أنه على محافظ الإسماعيلية سرعة النظر في مراجعة هذا القرار وفي تبعيات القرار وسرعة العمل أيضا على استئناف أعمال البناء .

ومن جانبه قال اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية ، أن هناك لجان تعمل بشكل سريعة لمراجعة لمراجعة الاشتراطات الخاصة بالرخص الصادرة وايضا الرخص الجديدة مع الالتزام بالقواعد المنظمة لطلاء الواجهات والشكل المعماري لمدنية الاسماعيلية وتفهم حجم المشاكل والخسائر نتيجة هذا القرار واكد علي ان نقيب المهندسين المهندس احمد المصري سيكون حلقة الوصل والمنوط بالنقابة سرعة عودة العمل مع مراجعة الاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل.

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