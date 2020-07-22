ضبط طن أسماك فاسدة ومجهولة المصدر بعزبة البرج في دمياط

قامت مديرية الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكرى بالتعاون، بالاشتراك مع إدارة المتابعة بالديوان العام بشن حملات موسعة على الثلاجات بمدينة عزبة البرج.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط طن من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر تضمنت 850 كجم من أسماك السبيط 75 كجم سبيط بقشره و64 كجم من الجمبرى

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تم تحرير محاضر حيال ذلك والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات الازمة.

