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محافظات

تحرير 330 مخالفة خلال حملة مكبرة على المحال بمركز مغاغة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تواصلان تنظيم الحملات المكبرة، لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها والارتقاء بمستوى المجتمع والقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحقيق الرضا لدى المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، ورفع الإشغالات، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتصدى لأى تجاوزات بمنتهى الحسم، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة رقابية مكبرة على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين، وشرطة المرافق، ومسئولي الصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

أوضح محمد سيد ليلة رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تحرير 330 مخالفة جاءت ما بين 24 محضر تمويني، و 18 محضر صحة، و 260 محضر إشغالات وإزالات إدارية، و 14 محضر بيئة، و 14 محضر أمن صناعي.
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