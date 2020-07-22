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رياضة

خناقة كبرى داخل نادى النجوم.. محمد صلاح: سنلجأ للمحكمة.. والطويلة يرفض التعليق

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:33 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
شهد نادي النجوم أزمة كبرى بين محمد الطويلة، رئيس النادي، ومحمد صلاح، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم بدوري القسم الثاني. 


وأكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق المدير الفني الحالي لفريق النجوم، استمراره مع النادي حتى صدور قرار مجلس الإدارة سواء بالاستمرار أو الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.


وقال صلاح، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إذا رفض محمد الطويلة رئيس النادي استمرارنا سأقوم برفع قضية جديدة عليه لعدم احترامه العقود معنا لدينا مستحقات ٤٥٠ ألف جنيه منذ صعود الفريق للدورى الممتاز".


وأضاف: "بعد جدال قام الطويله بصرف شيك لكنه رفض بسبب التوقيع وبعض الأمور الأخرى التي لا أفهمها وتخص المحامي وتم رفع قضية جنحة ولم أتمن أن تصل الأمور إلى المحاكم".


وأوضح: "معايا ٨ في الجهاز لديهم مستحقات منذ موسمين ونصف الموسم، وحتى طوال فترة أزمة كورونا لم نحصل على الراتب حتى وقتنا الحالي، وبعض أفراد الجهاز لا يجد الطعام والشراب وقاموا بالاستلاف لسد العجز الحالي ومنهم من باع ذهب زوجته حتى يستطيع العيش".


وتابع: "الجهاز الفني السنة الحالية لديهم ٦٠٠ ألف تقريبا ولم يحصلوا عليها حتى وقتنا الحالي، ولا أريد إقحام اللاعبين في الموضوع، إلا أنه على حسب معلومات، فإنهم حصلوا على ألف أو ألفي جنيه حتى الآن، إلا أن الأمر لا يعنيني، فقط الجهاز الفني في رقبتي وملزمون مني".


واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: "رئيس النادي حاول بكل الطرق إعادتنا حينما كان في الدورى الممتاز، وأبلغنا بأنه سيتم صرف الرواتب ونحن صدقنا وعده إلا أنه لم ينفذه حتى الآن".
 

وعلى الفور تواصل "صدى البلد" مع رئيس نادي النجوم محمد الطويلة، الذي رفض الحديث عن الأمر تماما، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث عن مشكلات إدارية في الإعلام.
 

وأكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أنه لا يجوز الحديث عن الأخطاء المالية والإدارية في الإعلام، مشيرا إلى أنه ليس أمام محمد صلاح إلا اتخاذ الإجراءات القانونية.


وقال الطويلة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هناك خلافات بيننا والإدارة تعالجها للوصول إلى حل، وهو لديه الحق لمعالجة الأمر وفق ما يراه صحيحا".


جدير بالذكر أن فريق النجوم يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 21 نقطة، وهو أحد 5 أندية مهددة بالهبوط للقسم الثالث.
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