مهاجم أرسنال يقترب من الانضمام لبرشلونة

كشفت صحيفة "سبورت الإسبانية"، عن اقتراب فريق "برشلونة" من التعاقد مع نجم أرسنال وهداف الدوري الانجليزي " أوباميانج " في الانتقالات الحالية .





وأضافت الصحيفة، ان رغبة اللاعب الجابوني تتوجه نحو الفريق الإسباني، وعدم تجديد التعاقد مع فريقه الانجليزي الحالي"أرسنال"، كما ينتظر اللاعب تفاوض فريق برشلونة معه للتوقيع للفريق الإسباني، وإتمام الانتقال.





يذكر أن سبق للإدارة برشلونة التفاوض مع اللاعب في الانتقالات يناير السابقة، فور إصابة المهاجم "لويس سواريز" ، كما تجددت المفاوضات حاليًا، لاحتياج الفريق لإمكانيات الهداف الجابوني، في الوقت الذي ندر فيه المهاجمين بالفريق.





ويقدم "اوباميانج" هداف الدوري الانجليزي الموسم السابق، حاليًا مستوى رائع مع "ارسنال" هذا الموسم ايضًا، حيث شارك مع الفريق في 45 لقاء، احرز من خلالهم 27 هدفًا